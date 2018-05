Tijuana vs. Monterrey EN VIVO ONLINE por cuartos de final de Liga MX

Tigres vs. Monterrey EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por la ida de los cuartos de final de la Liga MX. Los Rayados, terceros de la tabla de posiciones, visitarán a los Xolos en el arranque de una serie con algo de morbo porque el entrenador del Monterrey, Antonio Mohamed, ganó el Apertura 2012 con los Tijuana y ahora se aparecerá del otro lado.

El duelo estará rodeado de expectativas porque en él se enfrentará el cuadro de mejor ofensiva en la temporada, el Monterrey, con el de la defensa más segura, el Tijuana.

Monterrey perdió el pasado mes de diciembre la final del Apertura 2017 ante su más enconado rival, Tigres, y asumirá la Liguilla obsesionado con ganar el campeonato, sin embargo deberá ir paso a paso y primero vencer al Tijuana de Diego Cocca, que si bien mostró altibajos, tiene buenos jugadores.

El encuentro de vuelta se jugará el sábado en el Estadio BBVA Bancomer de Monterrey, donde se decidirá qué equipo pasa a la semifinal.

Alineaciones probables del Tijuana vs. Monterrey

Tijuana: Lajud, Valenzuela, Aguilar, Pérez, Mendoza, Musto, Rivero, Bou, Lucero, Mendoza, Bolaños.

Monterrey: González, Montes, Sánchez, Vangioni, Medina, Sánchez, Ortíz, Molina, Urretaviscaya, Hurtado, Benítez.

Horarios del Tijuana - Monterrey

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 9:30 p.m.

Estados Unidos: 9:30 p.m. (ET) / 12.30 a.m. del día siguiente (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 8:30 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 10:30 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 11:30 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 4:30 a.m. (Al día siguiente)

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online Tijuana vs. Monterrey?

