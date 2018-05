Según el DT del PSG, Messi motivó la salida de Neymar del Barcelona

Solo quiere ser el "Ney". Según Unai Emery, DT del PSG, Neymar es un jugador que piensa en él y nada más. El estratega, quien anunció su salida del club parisino, reveló detalles de su relación con el 10 brasileño.

“Sé cuándo soy la persona principal en un grupo y cuándo no. En el PSG el líder es Neymar, en el City lo es Guardiola. Mi objetivo era hacer feliz a Neymar. Esto era lo primero, tenerlo feliz. No importa cómo. Tuve muchas discusiones con Neymar sobre esto. Algunas no funcionaron, pero otras tuvieron mucho éxito”, señaló.

Cuando Neymar pasó del Barcelona al PSG, pidió la número 10 que usaba el argentino Javier Pastore, hecho que fracturó el grupo. Después vinieron los problemas con Edinson Cavani por ejecutar los penales.

“Una de las razones por las que Neymar deja el Barza es porque el juego se dirige completamente hacia Messi y Neymar se ve obligado a trabajar para él. El llegó al PSG para ser el líder, para vivir el proceso necesario para convertirse en el número 1 del mundo”, agregó Emery.

EL DATO:

Neymar llegó este viernes a París para encarar la última etapa de su recuperación tras la fractura en un hueso del pie derecho.