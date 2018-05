¡Por el boleto a la final! América vs. Santos Laguna y Toluca vs. Xolos de Tijuana

La Liga MX llega a su etapa más importante. El último fin de semana América, Xolos de Tijuana, Toluca y Santos Laguna aseguraron su cupo a las semifinales del Clausura MX. Todos lucharán por llegar a la gran final y hacerse con la corona del torneo mexicano.

¿Cómo llegan? América fue el equipo que cerró su llave sin muchos problemas. Las ‘Águilas’ ganaron sus dos partidos a Pumas (1-4 y 2-1) y tienen a Jérémy Ménez como gran figura en el ataque. Su rival será Santos Laguna, equipo que eliminó sorpresivamente al poderoso Tigres luego de ganar 2-0, igualando la llave, pero avanzando por mejor ubicación en la tabla general.

Por otro lado, Tijuana también sorprendió en los cuartos de final, al ganar de visita a Monterrey y eliminarlo (empataron 1-1 en la ida). Los ‘Xolos’ jugarán ahora contra Toluca, quien terminó líder en la tabla general, cuestión que lo ayudó para eliminar a Morelia, luego de que igualaron los dos partidos por 2-2.

De esta forma, las llaves quedaron: Toluca vs. Tijuana (los 'Diablos Rojos' inician de visita) y América vs. Santos Laguna (las ‘Águilas’ cerrarán en casa). Todavía no se definen las fechas ni los horarios de los partidos, pero Libero.pe te actualizará con la información apenas se anuncie oficialmente.