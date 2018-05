¡OFRENDA DE AMOR! Mohamed Salah regaló terreno para hospital en Egipto

Mohamed Salah, figura del Liverpool acaba de invertir casi medio millón de dólares para poder facilitar la construcción de una planta de tratamiento de agua en su ciudad natal, Se está volviendo un ídolo a nombre de Egipto y con acciones que van más allá del deporte rey.

Su implicación en el desarrollo de su país está viéndose desde hace varias semanas, pues está construyendo un hospital y una escuela en su ciudad de nacimiento; Nagrid, y también está donando casi cuatro mil euros en alimentos destinados a las familias más desfavorecidas.

Un profesor de su infancia hizo una confesión importante esta semana porque el boom benéfico de Salah es de opinión pública:

"No puedo decirte lo mucho que significa para nosotros, honestamente. Lo que ha hecho por nosotros y por Egipto… simplemente no puedo explicarlo, en absoluto. Todavía viene a su aldea y nos visita. Para nosotros no es un extraño y nunca lo será”.

Es más, este maestro se animó a revelar una anécdota que ilustra la forma de ser del goleador del equipo de Jürgen Klopp. "Lo vi caminando una vez y le grité '¿qué haces caminando sin seguridad? ¿Sabes quién eres ahora?'. Salah le respondió: 'No ando por mi ciudad natal con seguridad, este es mi hogar'", contó el ex docente de ‘Momo’.

EL DATO:

Mohamed Salah es el embajador del turismo en su país y no percibe un sueldo, prefiere que esté establecido esos montos en obras públicas.