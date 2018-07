La jugada de Yordy Reyna que hace noticia en la MLS

En la última fecha jugada de la MLS, Yordy Reyna destacó por la jugada de lujo que dejó en el duelo de Vancouver Whitecaps ante DL United, y a pesar que el club de la ‘Magia’ perdió por 3-1, el delantero peruano dejó sensaciones positivas con su actuación.

En el debut de Rooney en la Major League Soccer, Yordy Reyna jugó un buen partido en la derrota de Vancouver Whitecaps, y aunque el resultdo no fue favorable acaparó la atención del encuentro.

“85 ' cerca de Reyna! Su cabeceo golpea el poste. Esta es la segunda vez que este partido que los ‘caps’ han golpeado el marco de la meta”, expresa la página oficial del club canadiense con las imágenes del exAlianza Lima.

Además, la prensa norteamericana aseguró que Yordy Reyna es uno de los peruanos consolidados en la MLS, logro que pocos alcanzan.

EL DATO

Con este resultado, Vancouver Whitecaps ocupa el octavo lugar dela Conferencia Este de la MLS, con 14 puntos.

