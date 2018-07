Daley Blind dejó el Manchester United y regresó al Ajax [VIDEO]

Mediante su cuenta oficial de Twitter, el club holandés, Ájax de Ámsterdam, confirmó la contratación del lateral internacional holandés, Daley Blind, luego de su preliplo - por cuatro temporadas - en el Manchester United.

El exjugador del gigante inglés agradeció los años que vivió en Old Trafford a pesar de sus diferencias con el entrenador portugués, José Mourinho.

"En primer lugar, quiero decir cuán orgulloso estoy de haber sido parte de la familia del Manchester United. Jugar para el club más grande del mundo con esa historia significó mucho para mí. ¡Tuve 4 años maravillosos con 4 trofeos!", exclamó.

First of all I want to say how proud I am to be a part of the Manchester United family. To play for the biggest club in the world with such a history meant a lot to me. I had 4 great years with 4 trophy’s! (1/3) pic.twitter.com/6mUkmN4DTP — Daley Blind (@BlindDaley) 17 de julio de 2018

Blind - de 28 años - llegó a los 'Diablos Rojos' al término del Mundial Brasil 2014 - procedente del Ajax - de la mano de Louis van Gaal quién arribó a Inglaterra tras lograr el tercer puesto con Holanda en la Copa del Mundo.

"Quiero agradecer a todos: a los gerentes, a los entrenadores, al departamento médico, a todos los que me ayudaron a instalarme tan rápido al principio, por supuesto a mis compañeros de equipo y, por último, definitivamente a los fanáticos".

I want to thank everyone, the Managers, coaches, the medical department, everyone who helped me to settle in so quick at the beginning, of course my teammates and last but definitely not least the fans! (2/3) pic.twitter.com/URF7TzvE3x — Daley Blind (@BlindDaley) 17 de julio de 2018

Ajax pagó la suma de 16 millones de euros por su regreso - lo cual - podría subir otros 4,5 más dependiendo de los factores variables.

"Quiero agradecerles por todo el amor y el apoyo que recibí y que aún recibo. Nunca olvidaré algunos de los juegos y momentos especiales, ¡Los extrañaré! Pero ahora es el momento de irse a casa", concluyó.