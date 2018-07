Hernán ‘Bolillo’ Gómez deja la Selección de Panamá tras Rusia 2018

La Selección de Panamá, bajo el mando de Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, logró la histórica clasificación a una Copa del Mundo por primera vez en su historia. El entrenador colombiano tomó la dirección de los ‘Canaleros’ en febrero del 2014 con la misión de meterse en la cita mundialista y lo consiguió en una sufrida eliminatoria.

Sin embargo, los exitosos resultados conseguidos por el DT no se mantuvieron durante la participación en Rusia 2018, en gran parte por la calidad de los rivales. El equipo panameño se despidió del torneo con 3 derrotas, recibiendo 10 goles y anotando 2, los primeros en su historia mundialista.

Finalizada su participación, y también el torneo, el profesor Hernán Darío Gómez vio oportuno dar un paso al costado en el puesto que ostenta y, a través de una carta, describió unas emotivas líneas en las cuales detalla sus experiencias vividas al mando de la Selección de Panamá, explicando que no los olvidará.

No obstante, el entrenador ya tendría una opción clara para seguir trabajando y, según lo informado por la prensa de Panamá, el destino más probable es Ecuador, seleccionado que no logró su clasificación al mundial. Hernán Darío Gómez ya ha tenido un paso en el combinado norteño, por lo que su vuelta no es imposible.