Raphaël Varane no quiere que le pidan ser como Sergio Ramos: "La gente me acepta como soy"

Raphaël Varane fue uno de los baluartes de Francia campeón del mundo y pese a la solidez defensiva que muestra también en el Real Madrid, al zaguero le piden que se parezca en el temperamento a su compañero de zaga en en el cuadro español: Sergio Ramos.

El francés no acepta esas recomendaciones, asegurando que tiene el carácter suficiente para cumplir su función dentro del campo.

"Me pone de los nervios ¿acaso le piden a Sergio Ramos tener que ser otro? La gente me acepta como soy. Desde los siete años me dicen que soy un buen chico. Pero tengo carácter", declaró el central.

El galo sostiene que la carrera que ha construido tanto a nivel de clubes como selección no se lograría sin carácter, además contó que durante la final de Rusia 2018 fue él quien dio las arengas en el entretiempo.

"Cuando hay que hablar, ahí estoy yo, cuando hay momentos duros, ahí estoy yo; en el descanso -del partido ante Croacia- fui yo quien dijo a los compañeros que había que ser positivos, que ganábamos 2-1 y la primera parte ya había quedado atrás a pesar de los malos momentos vividos", agregó Varane.

Finalmente, Varane se refirió a su compañero en la selección Kylian Mbappé, quien fue la figura de Francia en el Mundial pese a sus 19 años.

"He conocido algunos extraterrestres, pero pienso que es la primera vez que encuentro a un joven extraterrestre", concluyó.

EL DATO

Varane fue el único jugador de la temporada que ganó el Mundial y la Champions League.