Así fue recibido André Carrillo en la concentración del Al-Hilal [VIDEO]

André Carrillo es el gran fichaje del Al-Hilal para la temporada venidera de la Liga de Arabia Saudita. Y como tal, todo acerca de su llegada es motivo de noticia para el club más laureado del país arabe.

Es así que la cuenta de Twitter del Al-Hilal dio a conocer los precisos instantes en que André Carrillo llegó al hotel de concentración de su nuevo club en Austria.

En el citado vídeo, se puede ver al futbolista peruano siendo recibido por el comando técnico del Al-Hilal, además de abrazarse y posar para las cámaras del club junto al DT Jorge Jesús.

Vale destacar que la llegada de André Carrillo al Al-Hilal se da por un pedido expreso del técnico portugués, el mismo que lo dirigió en la temporada 2015-16 en el Sporting de Lisboa.

Al-Hilal pagó 2,5 millones de euros al Benfica por el préstamo de André Carrillo por una temporada.

🎥 Jesus meets Carrillo; and highlights from the arrival of the Peruvian player at #Alhilal_in_Austria #Alhilal_Video pic.twitter.com/fNzl1GVROA