América vs. Atlas EN VIVO: chocan por fecha 2 de Liga MX

América vs. Atlas se disputa este sábado 28 de julio (7:00 p.m./hora peruana) en el Estadio Azteca, por la segunda fecha de la Liga MX. Sigue la transmisión por Canal 5 y TDN, y las incidencias las puedes seguir EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por Libero.pe.

Tras la caída en el debut ante Necaxa por 2-1, las Águilas del América aspiran a lograr su primera alegría en el Torneo Apertura 2018 cuando reciba al Atlas en el Estadio Azteca.

En la previa del América vs. Atlas, Miguel Herrera no escondió sus armas y anunció el once que saldrá desde el vamos, en el que aparecen sus 'mundialistas' Edson Álvarez, Mateus Uribe y Oribe Peralta en detrimento de Emanuel Aguilera, Joe Benny Corona y Henry Martín.

El DT del América no pudo ocultar su molestia por la caída en el debut, aunque confía en darle su primera alegría a su afición en el Estadio Azteca. “Obvio que estamos molestos, tiene que cambiar la actitud, tuvimos fallas, tanto arriba como abajo, vamos a trabajar más, obviamente de local vamos a buscar hacer las cosas bien, porque sabemos la exigencia de este equipo”, señaló.

El Atlas, por su parte, llegan de un empate sin goles y en casa ante los Gallos Blancos del Querétaro, por lo que, apunta a dar la sorpresa a pesar de no partir como favoritos.

América vs. Atlas: alineaciones probables

América: Marchesín; Aguilar, Valdez, Álvarez, Reyes; Ibarra, Uribe, Rodríguez, Ibargüen; Peralta, Martínez.

Atlas: Hernández, González, Jiménez, Calderón, Govea, Reyes, Andrade, Vigón, Aboagye, Rivero, Garnica.

El último América vs. Atlas por Liga MX

Horarios del América vs. Atlas:

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos: 7.00 p.m. (ET) / 4.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 6.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 8.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 9.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 2.00 a.m. (al día siguiente)

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE el América vs. Atlas?

Si quieres seguir en Internet el América vs. Atlas, Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.