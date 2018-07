El United vendería a estos dos 'cracks' para que llegue Maguire

Desde Inglaterra informan que el Manchester United, con la finalidad de romper el mercado de fichajes, estaría dispuesto a desprenderse de dos figuras para hacerse con los servicios de Harry Maguire. José Mourinho pretende reforzar su zona defensiva con la incorporación del inglés que brilló en el Mundial Rusia 2018.

Maguire se ha convertido en la principal obsesión de 'Mou', estratega de los 'Red Devils'. El defensor del Leicester, quien sumó un festejo en la última Copa del Mundo, es el llamado a ser el socio ideal de Eric Bailly. Sin embargo, los 'Foxes' no se la pondrán nada fácil y exigen una exorbitante suma por el inglés.

Según desvela 'Daily Mirror', el Manchester United valoriza la posibilidad de vender a Matteo Darmian y a Marcos Rojo con el objetivo de hacer 'caja'. En Leicester solo están dispuestos a escuchar ofertas que superen los 80 millones de euros por Maguire, quien disputó 44 partidos en el último curso.

Cabe precisar que 'The Special One' pretende tener un abanico de posibilidades en la última línea. El portugués sufrió más de la cuenta con las continuas lesiones de Eric Bailly y Christopher Smalling. Además, no le terminó por convencer el sueco Victor Lindelöf.

EL DATO:

Harry Maguire debutó en el Sheffield United en 2011. Luego pasó a las filas del Hull City.