Luchadores de la WWE visitaron la pretemporada del Manchester United

Algunos luchadores de la WWE hicieron una pausa en sus trabajos para ir a visitar la pretemporada del Manchester United en Miami, donde casulamente esta noche se realizará una edición más de RAW.

Las imágenes de la visita fueron publicadas en las redes sociales del Manchester United y se vieron a Andres Pereira, Fred Rodrigues, David de Gea y Scott McTominay.

Entre los luchadores de la WWE que se hicieron presentes fueron Drew McInterie, Dana Brooke, Apollo Crews y Titus O'Neil.

Luego de este momento, los luchadores recibieron camisetas del club con sus nombres estampados.

Como se recuerda, cuando el roster de la WWE hace giras por Europa, también visita a algunos clubes grandes de cada ciudad.

It was great to welcome some @WWE superstars to training today!



We hope our lads taught you a few tricks! 😉 #MUFC #MUTOUR pic.twitter.com/JnsUomJJI0