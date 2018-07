Willian aseguró que se quedará esta temporada en el Chelsea

Willian Borges se encargó de despejar todos los rumores que lo acercaban a Barcelona y Real Madrid en las últimas semanas. Dio declaraciones a 'Globo Esporte' e indicó que está feliz y se quedará en el Chelsea. El brasileño quiere seguir viviendo en Londres, donde está cómodo y tranquilo.

"No me muevo. Estoy feliz en el Chelsea y viviendo en Londres", fueron las primeras palabras que cedió el mundialista al citado medio. Es así que Maurizio Sarri estará tranquilo pues contará con él para ubicarse nuevamente entre los primeros de la Premier League esta temporada. No será sencillo, pero es una pieza importante.

Fue ubicado en las últimas semanas como el posible fichaje bomba del Barcelona o el Real Madrid, pero lo cierto fue que el conjunto culé decidió contratar a Malcom, dejando sin lugar al extremo del Chelsea. Mientras que la 'Casa Blanca' quiere centrarse en otro jugador de los 'Blues'. La prioridad para Florentino Pérez es quedarse con Thibaut Courtois.

Uno de los principales motivos por los que Willian ha decidido quedarse en las riendas del cuadro londinense ha sido la llegada de Maurizio Sarri como nuevo entrenador. El atacante brasileño sabe que ahora tendrá más posibilidades en el once titular y volver a ser uno de los baluartes en el ataque del Chelsea.

Cabe recordar que Willian Borges llegó al Chelsea en el año 2013 y no se movió nunca más. Ya son cinco temporadas con la camiseta 'Blue' y asegura que le gusta la ciudad. "Soy muy feliz viviendo en Londres". Este curso, cumplirá su sexta campaña portando la número '11' en el equipo dirigido por Sarri.