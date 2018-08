Juventus: Gonzalo Higuaín y sus exigencias para fichar por el AC Milan

Gonzalo Higuaín no tiene espacio en la Juventus y su partida al AC Milan parece cuestión, sin embargo, el artillero argentino estaría pidiendo algunas condiciones antes de cambiar de equipo.

Según el diario La Gazzetta Dello Sport, el 'Pipita' habría pedido que su nuevo club le pague 9 millones de euros por temporada mientras que el elenco 'rossonero' apenas le ofrece 7.5 millones. Este desacuerdo podría frenar la operación.

Por su parte, Corriere della Sera asegura que si no se cierra el acuerdo con el Milan, la Juventus tendría que indemnizar a Gonzalo Higuaín con una cantidad que ocsila entre los 5 y 7 millones de euros.

Recordemos que el 'che' no tendría espacio en el once de Massimiliano Allegri tras el fichaje de Cristiano Ronaldo, el nuevo hombre gol de la 'vecchia signora'.

EL DATO

Higuaín llegó en 2016 a Turín, procedente del Napoli a cambio de 90 millones de euros.