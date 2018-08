Las primeras palabras de Bonucci tras su vuelta a la Juventus

De vuelta a casa. Leonardo Bonucci ya es oficialmente nuevo jugador de la Juventus. El central italiano dejó el AC Milan y firmó un contrato de cinco temporadas en el club que lo lanzó al estrellato.

En declaraciones a los medios oficiales de la Juventus, Leonardo Bonucci calificó como "emocionante" su vuelta al club que tiene como gran objetivo a la Champions League tras el fichaje de Cristiano Ronaldo.

"Juventus y Turín son mi casa. Estoy feliz de estar de regreso", abundó Bonucci.

Eso sí, el futbolista de 31 años reconoció que su vuelta a la Juventus no fue fácil. “Era difícil imaginar que esto pasaría, pero es fantástico que haya podido suceder”, sentenció.

Con los fichajes de Cristiano Ronaldo y Leonardo Bonucci, la Juventus aspira a lograr la Champions League, un título que no logra desde la temporada 1995-96.

Leonardo Bonucci pertenece a una selecta lista de futbolista que ha jugado en la Juventus, el AC Milan y el Inter de Milan.

