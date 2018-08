Mauricio Pochettino molesto con Tottenham por no traerle fichajes

El entrenador argentino en Tottenham, Mauricio Pochettino, confesó que la actividad dentro del club en la materia de fichajes es nula y eso le incomoda en demasía. Siendo un punto desfavorable para su gestión y retos de la próxima temporada como director técnico de los 'Spurs'.

Este jueves se cierra el mercado de fichajes en la 'Premier League', siendo Tottenham el único club del fútbol inglés que no ha confirmado ningún fichaje expreso pedido de Pochettino. Cayendo esto como preocupación directa en el plantel que dirige 'El Sheriff de Murphy'.

"No, no estoy relajado. Soy entrenador y cuando eres entrenador no puedes relajarte", dijo el pasado viernes, cuando se le consultó sobre la situación actual del club. Pasando a lanzar un 'puñal' que seguramente no cayó muy bien en la gerencia 'londinense'.

"Estamos trabajando muy duro, pero igual estamos como el primer día de la ventana de transferencia, sin fichajes", enfatizando el presente que viene siendo su trabajo desde una perspectiva personal. Aunque la cosa no terminó ahí, continúo brindando su amargura sobre el desagradable estado en que se encuentra.

"Creo que no soy la persona para explicar esto. Por supuesto, la gente espera que un gerente lo explique. Pero en esta situación, por diferentes razones, ha sido difícil agregar jugadores que puedan ayudarnos". Cerrando así con un detalle que aflojó un poco la situación: "Pero sabemos que en la última semana pueden suceder muchas cosas".

EL DATO:

Mauricio Pochettino de 46 años llegó al Tottenham en la temporada 2014, procedente del Southampton.