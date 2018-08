Exjugador del Rangers encaró a hincha del Celtic quién se burló de su ataque al corazón [VIDEO]

Un tenso momento se vivió en la salida del aeropuerto de Glasgow cuando el exjugador del Rangers, Nacho Novo, increpó a un fanático del Celtic luego de que este se burlara del ataque al corazón que sufriera el español a inicios de año.

El exdelantero jugó seis temporadas vistiendo la casaquilla 'azul' y fue una de sus principales figuras durante ese tiempo. Esto fue motivo para que un aficionado del archirrival, Celtic, utilice dicha enemistad para agredirlo verbalmente.

La provocación conllevó a que el nacido en La Coruña pregunte a su contrincante el motivo del agravio. Tras una mirada fija entre ambos y al no obtener respuesta, Novo decidió retirarse llegando una relativa calma al asunto. No obstante, el video culmina con el seguimiento del fan hacia el exjugador.

"Llegué al aeropuerto internacional de Belfast esta noche para apoyar a la comunidad local en todos los lados de la brecha, tan pronto como salí del aeropuerto me rodearon más de partidarios del Celtic que lanzaron abuso y trataron de atacarme. Me gustaría agradecer al partidario celta genuino", escribió el exfutbolista de 39 años en cuenta oficial de Twitter.

Arrived at Belfast international airport tonight to support the local community for all sides of the divide, as soon as I walked out of the airport I was surrounded by over Celtic supporters that hurled abuse and tried to attack myself I would like thank genuine Celtic supporter