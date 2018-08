Toni Kroos sobre ausencia de Cristiano Ronaldo: "Será difícil compensar los 50 goles que hacía en Real Madrid"

Toni Kroos alertó que el Real Madrid sentirá la ausencia de Cristiano Ronaldo, especialmente por la cantidad que marcaba el astro portugués vestido 'merengue'.

"Será difícil compensar sus 50 goles por temporada. Cristiano ha sido un pilar fundamental para nosotros en los últimos años y fue fundamental para nuestros éxitos. A pesar de eso, estoy absolutamente convencido de nuestro equipo. Volveremos a ser duros e intentar levantar títulos", dijo el alemán en entrevista a ESPN.

Asimismo, el cerebral volante germano aplaudió la llegada de Julen Lopetegui a la dirección técnica del conjunto blanco.

"He estado entrenando con él durante una semana y es emocionante para mí, ya que no le conocía con anterioridad. Tiene una capacidad motivacional muy importante. Mis compañeros españoles solo me han dicho cosas buenas sobre él, tengo muchas ganas de seguir trabajando juntos", agregó.

Finalmente, Toni Kroos se refirió al nivel que mostró su compañero de equipo, Luka Modric en el último Mundial de Rusia 2018.

"Está claro que sabía que podía jugar a ese nivel. Hemos sido compañeros de equipo durante cuatro años, sé lo increíble que es Luka", culminó.

EL DATO

Real Madrid juega este martes (7:05 p.m.) ante la AS Roma, en su último amistoso. Se jugará en Nueva Jersey