Premier League: Kepa titular en la visita del Chelsea al Huddersfield Town [VIDEO]

El entrenador italiano del Chelsea, Maurizio Sarri, decidió que el portero español, Kepa Arrizabalaga, inicie las acciones en el primer partido del conjunto 'blue' en la Premier League ante el Huddersfield Town.

Y es que las actuaciones del arquero de la selección de Argentina, Willy Caballero, no dejaron del todo conforme al estratega 'tano'. Además, el buen estado físico del exjugador del Athletic de Bilbao fue otra de las claves para que se cuadre en los tres palos en su primera contienda.

El fichaje de Kepa aún continúa desatando polémica debido a su rapidez y al monto que se canceló por él. El 'Jilguero' lamentó las críticas que ha recibido por haber decidido recalar en Londres, sin embargo, los 80 millones de euros que dejó para el club vasco fue más que sustancioso para ambos.

Otra de las nuevas apariciones en el once de Sarri es de la de Jorginho. El exjugador del Nápoli es de la entera confianza del técnico 'blue' y es por ello que comandará los ataques dirigidos desde Stamford Bridge. También estará en acción Kanté - una de las principales figuras de Francia en el Mundial Rusia 2018.

EL DATO

Mateo Kovacic quedó fuera de la convocatoria debido a la demora de su llegada, sin embargo, no sería descabellado verlo dentro de la nómina en la próxima fecha.