El emocionante mensaje de Andrés Iniesta tras primer gol en liga japonesa

La reciente victoria del Vissel Kobe es una gran dosis de motivación para Andrés Iniesta, más aún cuando el español pudo estrenar su racha con gol. Así lo manifestó el volante español en un mensaje dirigido a los hinchas, en el que, prometió seguir esforzándose para anotar más goles.

“¡Muy contento por la victoria de hoy! ¡Vamos Visse Kobe! Ahora a por el partido del miércoles. ¡¡Seguimos!!”, manifestó el excapitán del Barcelona en su cuenta oficial de Twitter, demostrando que su objetivo no solo es un partido.

Muy contento por la victoria de hoy! Vamoooooos @vissel_kobe! Ahora a por el partido del miércoles. Seguimos!!



Very happy for today’s victory! Come on @vissel_kobe! Now heading for Wednesday’s game pic.twitter.com/tHM1Aow6uF