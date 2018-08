Inter de Milán iniciará acciones legales contra el presidente de la Liga Santander

Inter de Milán dio a conocer este viernes que emprenderá acciones legales contra Javier Tebas, presidente de la Liga Santander, por unas polémicas declaraciones en las que criticó al club por "inflar" el mercado de fichajes.

A través de su cuenta de Twitter, la institución italiana emitió un comunicado en el que realizó el anuncio.



"FC Internazionale Milano comunica que tomará medidas legales contra el señor Javier Tebas por las declaraciones concedidas hoy a la prensa", publicó.

El hecho se suscita luego de que Tebas lamentó la actitud de equipos como el París Saint Germain, el Manchester City o el propio Inter al "inflar" el mercado de fichajes con sus inversiones.



"Habrá que preguntarse por qué existen clubes-Estado que están inflacionando el mercado llevándose jugadores. Las cosas no ocurren solo por errores propios de gestión, que no creo que sea el caso, sino porque en otros lugares pasan cosas que no deberían ocurrir", señaló en entrevista con el diario ABC.

"Me refiero al PSG, pero también a la Juventus con el fichaje de Cristiano Ronaldo o a estas ofertas del Inter de Milán que no tiene dinero para fichar jugadores y luego le ofrece a Modric una barbaridad de dinero a cobrar en no sé dónde...", manifestó.



Cabe señalar que esta acción se da luego de que fracasara el intento del Inter de Milan de fichar a Luka Modric, ante la negativa del Real Madrid.



Datos



Inter invirtió cerca de 77 millones para fichar a jugadores como el belga Radja Nainggolan, el argentino Lautaro Martínez o el senegalés Keita Baldé Diao.