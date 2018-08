El gran gesto de Johnny Russell para con una hincha del Kansas City [VIDEO]

Jonathan Russell - o más conocido como Johnny Russell - mostró el lado más humano y conmovedor del fútbol: no tuvo reparos en concretar el añorado deseo de una joven hincha quién acudió a ver el encuentro entre el Kansas City y el Portland Timbers.

Durante los noventa minutos, la infante cargó un cartel en donde le pedía al futbolista escocés, el regalo de su camiseta debido a su onomástico: "Johnny Russell, hoy es mi cumpleaños". La perseverancia tuvo recompensa ya que el jugador europeo no fue ajeno a la solicitud.

Russell - quién ingresó al minuto 69 por el atacante húngaro Daniel Salloi - anotó el último tanto de los tres que realizó el cuadro local para alzarse con la victoria sobre el elenco de Andy Polo, y tras el término de ella, se acercó hacia la pequeña fanática quién no podía salir de su asombro al tener cerca a una de sus principales figuras.

For 90 minutes, she held a sign that read: "Johnny Russell, it's my 9th birthday!"



