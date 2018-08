Real Madrid le confirma al Valencia que no intentará fichar a Rodrigo

Florentino Pérez está buscando a un delantero a pedido de Julen Lopetegui, pero según indica 'El Golazo de GOL' le han notificado al Valencia que no tiene de qué preocuparse por Rodrigo, ya que no intentarán ficharlo en este periodo de traspasos. Entienden que está en su mejor momento y no quieren quitarle continuidad en el cuadro 'che'.

Julen Lopetegui quiere sumar a un delantero más de cara al equipo para el resto de la temporada, pero Rodrigo no será el elegido. El presidente del Real Madrid entonces va a buscar por otro lado a un delantero que satisfaga las necesidades de la 'Casa Blanca'. ¿A quién entonces?

Mateu Almenay, director general del Valencia, tiene la garantía de que el Real Madrid no levantará el teléfono para intentar comunicarse con Rodrigo. Esto llena de tranquilidad al cuadro español debido a que es una de sus máximas figuras. Le anotó un golazo al Atlético Madrid en la primera jornada con el que terminaron igualados a uno.

La cláusula de rescisión de Rodrigo es de 120 millones de euros. Una cantidad de dinero que Florentino Pérez, mandamás del Real Madrid, no está dispuesto a pagar. Fue esa la principal razón por la que el conjunto 'merengue' no quiera negociar con el 'Murciélago' por el pase del joven delantero español.

Rodrigo, tras el empate del Valencia ante el Atlético Madrid en Mestalla por la primera jornada de la Liga Santander, dijo lo siguiente: "no voy a volver a repetir lo que llevo diciendo desde el mes de marzo. Yo creo que ya he dicho suficiente y un poco más", acerca de su salida del cuadro 'che'. Está más dentro que fuera.