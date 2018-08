Dino Zoff: "Este año la Juventus es mejor que el Real Madrid"

Dino Zoff, reconocido ex arquero italiano y de la Juventus, fue cuestionado sobre el debut de Cristiano Ronaldo con la 'bianconera' a pesar de que no pudo marcar en su primer partido oficial. Sorprendió a todos al confesar que, para él, este año la 'Vieja Señora' es mejor que el Real Madrid.

"Creo que con Cristiano Ronaldo ya no hay problemas de cómo jugar. Allegri sabe y decidirá las soluciones en los distintos momentos. La Juventus este año es mejor que el Real Madrid porque tiene un centro del campo que da miedo. Emre Can, Bernardeschi, que defiende mucho, tiene a Matuidi, un trabajador increíble", fueron las primeras palabras de Zoff.

PUEDES VER: Allegri se mostró impresionado con Cristiano Ronaldo y su acoplamiento en la Juventus

Además, también aseguró que la Juventus es muy técnico y puede lograr cosas muy importantes esta temporada. "El equipo no es menos técnico o fuerte que el Madrid en el centro del campo y en la delantera. Esta Juventus tiene potencial en muchísimos jugadores y todavía no hemos visto a Emre Can. No es para nada inferior al Real Madrid", considera el ex guardameta.

Recordemos que Dino Zoff ganó con la camiseta de la Juventus seis ligas de Italia, dos Copas de Italia y la extinta Copa de la UEFA. Es leyenda viva y si un hincha 'bianconero' se lo cruza por la calle no dudará ni un solo segundo en sacarse una fotografía con él. Es uno de los máximos ídolos de la escuadra italiana.

NO TE LO PIERDAS: Cristiano es comparado con Tévez por este insólito motivo

Zoff insistió con su pensar y siguió diciendo que la Juventus es mejor que todos este curso. "Estoy convencido de que es mejor. Luego que vaya a ganar, eso depende. Pero sobre el papel no veo a la Juventus inferior al Madrid". Expresó, además, que no habrá problemas y Cristiano Ronaldo podrá adaptarse a los distintos esquemas de Massimiliano Allegri.