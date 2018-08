El United va a la carga por Ramsey para el próximo verano

José Mourinho siempre se ha caracterizado por ser un técnico ganador y visionario. Si bien apenas ha comenzado la presente temporada el técnico luso ya tiene en su punto de mira a su próxima incorporación: Aaron Ramsey, volante del Arsenal.

Desde Inglaterra informan que los 'Red Devils' están dispuestos a hacerse con los servicios del mediocampista galés, quien finaliza su contrato con el Arsenal en junio de 2019 y llegaría libre al Old Trafford. 'The Special One' ya le dio el visto bueno.

Tal y como desvela 'Manchester Evening News', el United se ha fijado en Ramsey para el próximo mercado de verano. El galés, quien marcó 11 goles en la última temporada con los 'Gunners', le seduce la idea de ser dirigido por Mourinho. Desde enero podrá negociar su traspaso.

Cabe resaltar que el mercado de fichajes en la Premier League se cerró el pasado 9 de agosto. El United fue uno de los pocos equipos que reforzó sus líneas con miras a esta temporada. La consigna es incorporar nuevos valores en enero.

EL DATO:

Aaron Ramsey lleva diez temporadas en las filas del Arsenal (329 partidos).