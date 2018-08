Champions League: Conoce los resultados de los partidos de ida de los playoffs

Doce clubes pugnan por ingresar a la selecta lista de 32 participantes en la fase de grupos de la Champions League 2018-19 y el primer paso acaba de darse este martes y miércoles en los partidos de ida de la cuarta fase previa.

Los holandeses PSV Eindhoven y Ajax de Ámsterdam lograron una buena renta en el primer partido de la serie.

El primero venció por 3-2 al BATE Borisov en Bielorrusia con goles de Gastón Pereiro, Hirving Lozano y Malen mientras el segundo hizo valer su condición de local ante el Dinamo de Kiev. Van de Beek, Ziyech y Tadic anotaron los goles para el ganador, Kędziora para el derrotado.

Los clubes griegos, por su parte, fueron los otros que sonrieron en la ida de los playoffs. El PAOK de Salónica rescató un empate (1-1) ante Benfica en Portugal mientras el AEK Atenas venció por 2-1 en su visita al Videoton húngaro.

En los otros partidos de la ida de los playoffs de la Champions League, el Estrella Roja serbio empató sin goles en casa ante el Red Bull Salzburgo austriaco mientras el Young Boys suizo igualó a un gol con el Dinamo Zagreb croata.

Los partidos de vuelta se jugarán el 28 y 29 de agosto. Los seis ganadores avanzarán a la fase de grupos de la Champions League.

⚽️ RESULTS ⚽️

Here are the week's #UCL play-off first-leg scores... Best performance? 🤔 pic.twitter.com/H0bZlsDrfv