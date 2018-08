Champions League dio a conocer diferentes novedades para la nueva edición

Esta mañana en Mónaco se conoció cómo quedará establecida la fase de grupos de la Champions League 2018-19, pero desde ya la UEFA anunció algunas novedades para esta edición. Habrán cambios pero también ratificaciones en algunas decisiones. El VAR, nuevos horarios de partidos y un cuarto cambio en los tiempos suplementarios son los principales temas.

El VAR -videoarbitraje- no será implementado en esta edición ni en fase de grupos ni en alguna fase de eliminación directa. Tan solo en la final del Wanda Metropolitano, estadio del Atlético Madrid, podría contemplarse la posibilidad de su utilización. "Si hasta los periodistas dudan, cómo no lo van a hacer los aficionados", fue la explicación que esgrimió Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, para asegurar que aún no se está preparado para usar la ayuda de la tecnología en el fútbol.

Asimismo, se estableció que los horarios de partidos, tras 26 años, cambiarán. Ya no se jugará a la 1:45 p.m. y 2:45 p.m., o a las 11:00 a.m. en algunos países (siempre hora peruana), los nuevos horarios serán 11:55 a.m. y 2:00 p.m. De igual forma, se confirmó que al igual que en el último Mundial se permitirá la ayuda tecnológica para que un miembro del banquillo expulsado pueda comunicarse con los que sí están a ras de campo.

Otro de los cambios será la admisión de un cuarto cambio en el tiempo suplementario, si es que el cotejo llegase a esa instancia, en los partidos de octavos, cuartos, semifinales y la final. Además, para el partido definitorio, que este año se jugará en Madrid, los dos planteles finalistas podrán tener a todos sus jugadores en el banquillo, al estilo de la Eurocopa. Finalmente, la UEFA, tras 26 años, decidió cambiar un poco el logo de la Champions, aunque las estrellas y el balón seguirán siendo los protagonistas.

EL DATO

Real Madrid es el vigente tricampeón de la competición.