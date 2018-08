MisterChip arremete contra Cristiano Ronaldo por no ir a gala del sorteo de Champions

El estadístico español MisterChip criticó a Cristiano Ronaldo por no acudir a la gala del sorteo de la fase de grupos de la Champions League, esto debido a que no iba a ser galardonado por la UEFA con el premio a Mejor Jugador de la temporada.



A través de Twitter, MisterChip hizo una reflexión por la actitud de Cristiano Ronaldo, quien estaba en camino hacia la gala, pero que dio marcha atrás en presentarse.



"¿Quién le ha dicho a Cristiano que no iba a ganar con un día de antelación? ¿Hasta esos niveles tenemos que llegar? ¿No le tiró una vez CR7 una chinita a los del Barça porque no fueron a unos premios? ¿Y ahora hace él lo mismo?", publicó.

