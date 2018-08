Morelia vs. Querétaro EN VIVO ONLINE por Univision Deportes: Con Ray Sandoval e Irven Ávila por la Liga MX

El Monarcas Morelia se medirá fuerzas este viernes ante el Querétaro por la fecha 8 de la Liga MX. El duelo arrancará desde las 7:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido por Univision Deportes. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto en Libero.pe

Con los peruanos Ray Sandoval e Irven Ávila desde el vamos, el combinado rojiamarillo buscará volver a la senda de la victoria tras tres partidos. En tanto, los 'Gallos Blancos' están decididos a encajar su tercer triunfo al 'hilo' en el torneo para así respirarle en la nuca al líder, el Cruz Azul.

Es ahora o nunca. El Morelia, cuarto con 12 unidades, tiene una oportunidad de oro para ponerse a dos puntos del Cruz Azul. Para ello, deberá salir airoso en su duelo ante el Querétaro. Los peruanos Ray Sandoval e Irven Ávila fueron confirmados desde el vamos por el DT Roberto Hernández.

#SangreMonarca | ⚔️



Te compartimos las imágenes de nuestra última práctica antes de enfrentar a @Club_Queretaro, ¡a buscar la victoria! 🔝

Sandoval, quien suma dos dianas en el certamen, comandará el ataque del cuadro monarca. El jugador de 23 se apoyará en el ataque con Ávila, quien registra los mismos números que su compatriota. Los 'Canarios' quieren volver a festejar tras tres partidos.

De otro lado, el Querétaro pretende escalar posiciones con la finalidad de volver a la lucha por el título. Los 'Gallos Blancos' se sitúan en la séptima casilla, a seis unidades del primer lugar, por lo que una victoria sería clave para volver a soñar con el Apertura.

Es preciso mencionar que aún falta una serie de documentos para que Edison Flores, exjugador del Aalborg BK, pueda debutar ante Querétaro. "Físicamente estoy listo para debutar este fin de semana, he venido trabajando de la mejor manera con mi anterior equipo y vengo muy bien. Sin embargo, por un tema de papeleos creo que no voy a poder estar frente a Querétaro", agregó el 'Orejas' a FOX Sports.

[Resumen del Monterrey 2 - 2 Monarcas Morelia por la fecha 7 de la Liga MX]



[Resumen del Querétaro 2 - 0 Lobos BUAP por la fecha 7 de la Liga MX]

POSIBLES ALINEACIONES DEL MORELIA VS. QUERÉTARO: FECHA 8 DE LA LIGA MX

Monarcas Morelia: S. Sosa; E. Velarde, G. Achilier, E. Loeschbor, C. Guzmán; R. Millar, D. Valdés, A. Rocha, C. Fierro; I. Ávila y R. Sandoval.



Querétaro: T. Volpi; M. Samudio, G. Corral, H. Mier, L. Romo; J. Güemez; J. Gómez, M. Ruiz, M. Britos; D. Villalba y C. Sanvezzo.

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online el Morelia vs. Querétaro?

Si quieres seguir el Monarcas Morelia - Querétaro, Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen al finalizar el encuentro.