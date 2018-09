Defensa de Boca Juniors recontra emocionado tras avanzar en la Copa Libertadores

Boca Juniors logró superar la serie ante Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores. Después de ello, el defensor Paolo Goltz declaró a los medios sobre la clasificación.

"Es justificada la clasificación. Es una diferencia de cuatro goles, fue buena la ida en La Bombonera. Sabemos que en mitad de cancha para adelante tenemos jugadores muy desequilibrantes que en cualquier momento convierten", expresó el defensa.

Habló también sobre la presión que cae en el equipo Xeneize: "La presión en Boca siempre es muy alta. De Boca siempre se va a hablar, es un club importante, acapara mucho".

Incluso, habló que no existe comparación alguna con otro equipo: "Boca no se compara con nada, me tocó estar en México en el club mas grande y la gente no lo vive de la misma manera al fútbol. No hay ningún tipo de comparación"

Finalmente, afirmó que el equipo de Barros Schelotto competirá para ganar todo lo que juegan: "Hay que darle importancia a todo, mas allá que sabemos la importancia que tiene la Libertadores en el mundo Boca. No tenemos que dejar de lado el campeonato y la Copa Argentina".