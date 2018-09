Ronaldo Nazario llegó a un acuerdo para hacerse con el Real Valladolid

El exdelantero de la selección de Brasil, Ronaldo Nazario, se convirtió - junto a un grupo inversor - en el líder del Real Valladolid tras llegar a arreglo con el presidente, Carlos Suárez, quién le transfirió el 51% de las acciones por 30 millones de euros.

El diario "El Norte de Castilla" reveló los roles que desempeñarán tanto el ex atacante del Real Madrid como el titular de la institución española: Ronaldo pretendería quedarse en segundo plano a fin de que Suárez continúe con su labor como presidente, mientras que el directivo buscaría ser delegado y que el ex futbolista sea el encargado de llevar las riendas.

No obstante, este punto no es trascendental para llegar a un acuerdo, es decir, de no llegar a un consentimiento no trastocará la operación ya establecida que busca desarrollar al conjunto pucelano: la última copa que tuvo fue en el 2006/07.

El particular caso de la anuencia entre Ronaldo y Suárez es que este último - en el 2011 - utilizó el mismo esquema para para hacerse con la mayoría de las acciones del club español: en aquel momento cerró la operación de compra a las hermanas Saralegui.

EL DATO

El acuerdo será oficializado el lunes 3 de septiembre.