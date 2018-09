Neymar se une a la concentración de Brasil y recibe bienvenida de fanáticos [VIDEO]

Con la intención de integrarse a los trabajos liderado por ‘Tite’, Neymar llegó a New Jersey este lunes para unirse a la Selección de Brasil, pero no esperó ser recibido por a una larga lista de hinchas que lo esperaban con entusiasmo.

Tras pasar el domingo en New York, el ‘10’ del Paris Saint-Germain se instaló en el hotel de concentración de la Selección Brasilera, sin embargo, la devoción de los hinchas no pasó desapercibida, pues se las ingeniaron para obtener autógrafos es instantáneas del exBarcelona.

De esta manera, ‘Ney’ se puso a disposición del entrenador brasilero para los duelos amistosos que empiezan este jueves 6. Así como, Luis Paquetá, Everton, Mateus Cardoso y Hugo. Y se espera la llegada de Fred, Andreas Pereira para esta tarde.

La Selección de Brasil se prepara para asumir el enfrentamiento ante Estados Unidos este viernes, en el Metlife Stadium en Harrinson, y el segundo compromiso será ante El Salvador, el martes en el FedEx Stadium en Stadium.

EL DATO

Con el elenco casi completo, la Selección de Brasil entrenará hoy a las 3:00 p.m. (hora peruana) en las instalaciones del Red Bull Arena.