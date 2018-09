Locademia de Policía tendrá una nueva película

Locademia de Policia marcó un hito de la comicidad en el cine durante los años ochenta. Tras casi 20 años, esta histórica cinta podría tener una nueva entrega con disparatadas e hilarantes aventuras.

Uno de los principales actores, Steve Guttenberg, utilizó su cuenta de Twitter para anunciar una grata sorpresa que ha encalidado y mantiene el suspenso a muchos de los aficionados que disfrutaron y continúan haciéndolo con la película.

"Adam, la próxima Locademia de Policía está en camino, aunque no puedo dar detalles todavía, pero ¡Desde luego es un regalo que está siendo preparado!", fue la reseña que colocó en la conocida red social el Sargento Carey Mohoney.

Adam , the next Police Academy is coming, no details yet, but it is in a gift bag being readied! https://t.co/HxzdmqS6WP