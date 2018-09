Neymar explicó por qué recibe tantas faltas en un partido

Neymar, estrella de la Selección de Brasil, dio una conferencia de prensa previo a lo que será el encuentro amistoso ante Estados Unidos esta tarde desde las 6:30 pm (hora peruana). Explicó, de manera irónica, porqué recibió tantas faltas durante el Mundial Rusia 2018.

Muchos lo criticaron por la manera de exagerar en el césped las faltas que recibía. Algunos dijeron que más se la pasó en el piso que jugando. Hasta el mismo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, declaró que esperó más juego de Neymar. Hoy, el atacante del PSG, aclaró todas las dudas.

"Soy más rápido, un poco más ligero y no sufro muchas faltas. Los demás jugadores no me dejan pasar sin golpearme", fueron las primeras palabras de Neymar en conferencia de prensa al respecto. Sin embargo, luego se animó a continuar el tema de manera irónica.

"No se suele decir 'perdona, ¿me dejas pasar para marcar un gol?' Sufrí muchas faltas en el Mundial, pero no es lo que quería". Por último, dijo que para él ha sido un aprendizaje haber disputado una nueva Copa del Mundo. "Es un aprendizaje para mí. Voy a mejorar mi fútbol cada día, mi vida dentro y fuera del campo y a ayudar a mi selección, que es lo más importante".