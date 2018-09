Maurizio Sarri defendió a Higuaín y atacó a De Laurentiis

Maurizio Sarri y Gonzalo Higuaín tienen un común denominador: su salida del Nápoli se dio por una relación desgastada con el mandamás del club 'azzurri', Aurelio De Laurentiis.

El actual entrenador del Chelsea dejó este año el Nápoli tras varias temporadas a buen nivel, aunque no por decisión propia. En tanto que el delantero del AC Milan se fue hace dos años del club napolitano tras vivir una intensa polémica con De Laurentiis.

Justamente sobre estema habló Sarri en una entrevista con 'Il Mattino'. Además, de su polémica salida del Nápoli cuando se enteró ¡¡¡por televisión!!! que ya no era más DT del club al que llegó en el 2015.

"Higuaín no es un traidor, se marchó a la Juventus porque el presidente del Nápoli es Aurelio De Laurentiis", afirmó Sarri, para luego acordarse de su expresidente: "No sé por qué ya no soy entrenador del Nápoli, habría que preguntárselo al club. El De Laurentiis al que aprecio es al hijo, Eduardo".

Pese a su abrupta salida del Nápoli, Maurizio Sarri guarda buenos recuerdos de su exclub y tuvo bonitas palabras para su sucesor, Carlo Ancelotti. "Le deseo lo mejor, espero que triunfe donde yo no pude. Lo espero por la ciudad, por los aficionados. Nápoli es una ciudad extraordinaria, merece ganar el 'Scudetto'", puntualizó.

EL DATO:

Maurizio Sarri logró una cifra récord de 91 puntos en la Serie A 2017-18, pese a ello no le pudo arrebatar el título a la Juventus.