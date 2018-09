Yedlin le reclama airadamente al árbitro por una simulación de Neymar en el Estados Unidos ante Brasil [VIDEO]

Con festejos de Roberto Firmino y Neymar, Brasil se impuso 2-0 sobre los Estados Unidos en un amistoso disputado en Nueva Jersey. Hoy, los diarios deportivos deberían hablar de la sólida defensa de la 'Canarinha' y el juego compacto que demostró este último viernes.

Sin embargo, la mayoría de medios internacionales destacan una falta de DeAndre Yedlin sobre Neymar. El defensa del Newcastle United le reclamó airadamente a Fernando Guerrero, árbitro del encuentro, por cobrarle una dura entrada sobre el "10" del 'Scratch'.

"¿Viste la Copa del Mundo? (Did you watch the World Cup?)", preguntó hasta en tres ocasiones Yedlin a Guerrero ante la inexistente falta sobre Neymar, quien se quedó en el gramado de juego por un presunto golpe por parte del lateral del Newcastle.

El árbitro mexicano no tuvo reacción y solo trató de calmar al lateral estadounidense, quien le pidió que no se deje engañar por las simulaciones del astro del PSG. Como se sabe, 'Ney' fue blanco de críticas por fingir faltas en el Mundial Rusia 2018.

EL DATO:

Neymar marcó 29 goles en su primera temporada con el París Saint-Germain.