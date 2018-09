Patricio Contreras: "Pensé en echar a Arturo Vidal varias veces pero lo dejé poque era perseverante"

La carrera de Arturo Vidal fue un constante ascenso, sin embargo, en los últimos años las reiterativas lesiones que sufrió el mediocampista chileno han mellado su rendimiento y carrera.

Uno de los principales impulsores de su crecimiento fue el entrenador argentino Marcelo Bielsa cuando lo llevó a la selección argentina, no obstante, fue Patricio Contreras - el entrenador de las menores de Colo Colo - quién finalmente lo ayudó en sus primeros pasos, inicio que no fue fácil.

"Vidal no tenía el nivel que tenía el resto, no tenía el nivel futbolístico ni físico, porque era bajito. Lo que sí tenía el Arturo y hasta el día de hoy lo conserva era la perseverancia. Estaba siempre ahí. No fallaba nunca", señaló el entrenador en una entrevista para Emol.

Contreras confesó que estuvo a punto de expulsar Vidal del equipo debido a que en ese tiempo era malo y desordenado. "Yo tenía un plantel espectacular así que Arturo no tenía cabida en mi equipo. No era considerado. Futbolísticamente, en ese tiempo, era malo y además desordenado. Varias veces (en echarlo). Pero él con su buen humor me pedía perdón y yo lo perdonaba", confesó.

EL DATO

Claudio Bravo, Matías Fernández y Jorge Valdivia también fueron pupilos de Patricio Contreras en las escuelas formativas de Colo Colo.