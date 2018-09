Inter de Milán irá a la carga por Cesc Fábregas

Inter de Milán insistirá para tener a una estrella mundial en su mediocampo. Ante la respuesta negativa de Luka Modric, quien seguirá en el Real Madrid por un tiempo más, la directiva del cuadro italiano entraría en conversaciones con Cesc Fábregas, mediocentro del Chelsea de la Premier League.

Según indica 'Daily Express', el ex futbolista del Barcelona y Arsenal es ahora el principal objetivo que tiene el Inter para la próxima temporada. Esto debido a que se terminó toda conversación con Luka Modric. El lugar para un mediocampista más sigue vacante.

Esto no es novedad, ya que en los últimos días del último mercado de fichajes, el equipo de Spaletti ya quiso sumar al español al club, pero las conversaciones con los 'Blues' no se dieron. El Chelsea no lo quiso vender y el mismo futbolista dijo que lo mejor era quedarse en Londres por el momento.

Ahora todo el panorama ha cambiado. Maurizio Sarri no lo viene teniendo en cuenta a Cesc Fábregas en esta primera parte de la temporada y lo ha dejado en la banca de suplentes o fuera de las convocatorias. El catalán hasta ahora no ha podido 'debutar' en este nuevo curso y su futuro pareciera estar fuera de Stamford Bridge.