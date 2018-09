Lisandro López sobre su retiro: "No tengo futuro de técnico"

El delantero de 35 años de edad, Lisandro López, dejó huella en el Olympique de Lyon y hoy en día se encuentra jugando en la Superliga Argentina para el Racing Club, uno de los cinco equipos grandes del país gaucho. Preguntado acerca de qué hará cuando se retire, expresó que quiere seguir ligado al fútbol.

“No tengo futuro de técnico, siempre lo digo. Hay que ver las vueltas de la vida. Me gusta ver fútbol y analizar, pero no me veo pasta para el manejo de grupos. Preferiría no tener un cargo en Racing. No me veo ligado a otra cosa que no sea lo futbolístico”, mencionó el exjugador del Porto.

'Licha' sabe que el retiro no está lejos, sin embargo, agregó lo siguiente: “Yo no puse fecha para irme. Ojalá podamos ser campeones y lo pueda posponer. Todas las preguntas son 'cuando te retires...'. Racing es mi casa deportivamente hablando. Conozco todo en el club. Me siento respetado y querido”.

López no deja de ser una pieza vital en la delantera de Racing ya que en la temporada pasada marcó 20 goles. Además, llegó a ser internacional con la Selección Argentina disputando siete goles y anotando un gol.