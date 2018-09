Gary Neville llamó mercenario a Paul Pogba pero le aconsejó que no deje el Manchester United

Paul Pogba sigue sin ser un jugador rutilante dentro del plantel que hoy maneja José Mourinho en Manchester United, algo que no se entiende mucho porque además de ser un 'Campeón del Mundo', 'Pogba Bomb' llegó como un fichaje estrella y con un costo bastante alto para el mercado de compras, lo cual obliga a meterse de lleno al equipo en cancha.

'Es un asunto de dinero' señaló Gary Neville cuando fue entrevistado por el medio británico “The Times”. Detallando con mucha puntualidad sus experiencias y cómo debe enfocarse de ahora en adelante el volante francés: "Paul, es obvio que quieres jugar en otro lado, pero sé profesional. No seas alguien que sea visto como un mercenario o un amotinado. No necesitas hacer eso”, abriendo la crítica por los deseos de continuar ganando dinero sin afianzar su carrera todavía.

"Tienen que proteger sus activos en el club, pero en privado pueden estar haciendo un trato porque quieren recuperar sus 90 millones de libras. Si todavía estuviera en ese vestuario dando consejos personales. Como aficionado, sinceramente, creo que nadie es más grande que el club, y no me interesa la gente que esté pensando en otras cosas", haciendo Neville, la de capitán muchos años después de su retiro y explicando cómo es que se dictan las 'leyes' en el vestuario de Old Trafford.

"Si aún estuviera en el vestuario, mi consejo personal sería: Paul, es obvio que quieres jugar en otro sitio, pero sé profesional. No seas alguien al que se ve como un mercenario. No necesitas eso”, explicó Neville. “Pase lo que pase, el Manchester United estará bien. Pogba es un jugador talentoso, pero quiero ver más consistencia y liderazgo", además también el 'chico de oro' contó una infidencia que puede tomarse de forma futurista porque apunta al club donde podría llegar Pogba.

"Algo que conozco, es que las estrellas de Barcelona ya están haciendo cola para convocar públicamente para que se una a ellos en el Camp Nou. Entonces, Paul, si quieres ir a jugar a otro lado, hagámoslo para que el Manchester United esté bien, no te preocupes por eso", finalizó el ídolo de multitudes en Premier League y referente con autoridad para opinar sobre el fútbol inglés en sus categorías selecciones.

EL DATO:

Gary Neville realizó toda su carrera como jugador del Manchester United, desde el año 1992 hasta 2011. Siendo multicampeón y logró alzar 2 Champions League, junto a una 'Copa Internacional' y un 'Mundial de Clubes'.