Claudio Bravo quiere cobrarse la revancha de Chile en la Copa América 2019

Luego de estar en podio más alto en las dos últimas ediciones de la Copa América, Claudio Bravo y elenco de la Selección de Chile quedó afuera del Mundial Rusia 2018 y con, aparentemente, algunos conflictos en la interna. Como si no fuera suficiente, el portero se rompió el tendón de Aquiles, lo que le costará ocho meses sin jugar.

“El portero día a día vive con lo que el resto de las personas llama ‘adversidad’, que para nosotros es lo normal. Quien no puede trabajar y vivir en la adversidad, no puede ser arquero. Los accidentes en el trabajo son parte de nuestra existencia”, expresó Claudio Bravo en referencia al duro momento que atraviesa.

Sin embargo, regresar a la Selección de Chile es el principal objetivo para Bravo, quien ve a la Copa América 2019 la oportunidad perfecta para cobrarse su revancha. “Si me preguntas por algo más concreto, me encantaría volver a jugar la Copa América el próximo año para ganarla nuevamente”, declaró a la revista ‘Caras’.

En cuanto al final de su carrera, el ‘Capitán’ manifestó que no ha contemplado la posibilidad de dejar las canchas, pues considera que a los 35 años está en la mitad de su etapa deportista.

“¿Declive? Algunos se preguntarán por mi edad, lo cual para mí no es problema. He visto ser campeón del mundo a un arquero a la edad de 41 años (Dino Zoff), por lo tanto, mi horizonte es amplio y no tengo esa preocupación”, expresó.

Asimismo, reconoció que la ausencia de la selección sureña fue uno de los golpes más duros que atravesó, por lo que espera anunciar su regreso lo antes posible. “Más me dolió no clasificar al Mundial, que la lesión, debimos estar ahí. Si trabajas toda una vida para estar entre los mejores en tu profesión, claro que quieres ser parte del torneo principal y más representando a tu país”, agregó el exBarcelona.

Finalmente, Claudio Bravo reveló lo que hará para adelantar su regreso a las canchas. “Quiero realizar todo el proceso de recuperación, comenzar a entrenar cuando los médicos lo autoricen y retomar mi trabajo en mi club. Tengo contrato hasta mediados del 2020 y estoy feliz donde estoy, trabajando al mejor nivel”.

EL DATO

Claudio Bravo se rompió el tendón de Aquiles durante un entrenamiento con el Manchester City.