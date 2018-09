Manchester United vs Watford EN VIVO: con Paul Pogba fecha 5 de la Premier League

Manchester United se enfrenta a Watford EN VIVO el sábado 15 desde las 11:15 a.m. en el partido correspondiente a la quinta jornada de la Premier League. La transmisión estará a cargo de ESPN Play Sur y ESPN Sur, además podrás seguir el minuto a minuto a través de Libero.pe.

Luego de recuperar la victoria en la última fecha de la Premier League, Manchester United tiene la misión de alargar el buen momento que tuvo ante Burnley, para enfrentar a uno de los líderes de la tabla inglesa, Watford. Usará a su máxima figura Paul Pogba.

The boss on Watford: "They've had a fantastic start. 12 points is great for them, good victories at home, strong performances. It's a very good start." #MUFC — Manchester United (@ManUtd) 14 de septiembre de 2018

El entrenador portugués, José Mourinho no pretende volver a la irregularidad demostrada los primeros partidos de la temporada, y apostará por un trío ofensivo de peligro con Alexis Sánchez, Lukaky y Jesse Lingard como protagonistas, para sacudir la crisis que atraviesa.

Sin embargo, la labor no será del todo sencilla, pues Watford consiguió el puntaje perfecto, 12 de 12, en lo que va de la Premier League, generando entusiasmo en la afición, y sobre todo en el estratega español Javi Gracia, quien apunta a la victoria a como dé lugar.

🗣️ | “Playing at Vicarage Road we feel strong.”



Javi Gracia is hoping his side can use #watfordfc's fantastic home support to their advantage again this weekend against #MUFC.



Full press conference ⤵️https://t.co/z8oMpB9dEk pic.twitter.com/85SiQFF4lM — Watford Football Club (@WatfordFC) 14 de septiembre de 2018

"Somos un equipo humilde. Tenemos grandes ambiciones, grandes aspiraciones, pero sabemos por lo que peleamos. A lo largo de la temporada, la competición nos pondrá en nuestro sitio. Sabemos que la lucha por la liga no es nuestra lucha", expresó el DT de las ’avispas’.

En los últimos 5 enfrentamientos entre Manchester United vs Watford, los ´diablos rojos’ han salido airosos hasta en 4 oportunidades, mientras que el club ‘dorado’ solo pudo conseguir un triunfo. La última vez que midieron fuerzas fue en mayo de este año, con victoria de los de Mourinho.

Posibles alineaciones del Manchester United vs Watford:

Manchester United: De Gea; Valencia, Smalling, Lindelof, Shaw; Matic, Fellaini, Pogba; Sánchez, Lingard, Lukaku. DT. José Mourinho.

Watford: Foster; Janmaat, Cathcart, Kabasele, Holebas; Capoue, Doucoure, Chalobah; Pereyra, Deeney, Hughes. DT. Javi Gracia.

Programación del Manchester United vs Watford:

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Bolivia: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Canadá: Sportsnet Now, Sportsnet World Now, Sportsnet One

Chile: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Colombia: ESPN Latin America Andina, ESPN Sur, ESPN Play Sur

Costa Rica: SKY Planeta Fútbol, Sky HD

Ecuador: ESPN Latin America Andina, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Honduras: Sky HD, SKY Planeta Fútbol

México: Sky HD, SKY Planeta Fútbol

Panamá: Sky HD, SKY Planeta Fútbol, Flow Sports App, Flow Sports Premier

Paraguay: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Estados Unidos: Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports Live, UNIVERSO NOW, NBCSports.com, UNIVERSO, SiriusXM FC, NBC

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Venezuela: ESPN Sur, ESPN Play Sur, ESPN Latin America Andina

Horarios del Manchester United vs Watford:

Argentina: 1:30 p.m.

Colombia: 11:30 a.m.

México: 11:30 a.m.

Perú: 11: 30 a.m.

Chile: 1:30 p.m.

Estados Unidos: 9:30 am /12:30 p.m.