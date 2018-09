¡Insólito! Una pareja disfrutó un partido desde un jacuzzi en un partido de la Ligue 1

Este fin de semana, la Ligue 1 de Francia nos dejó buenos partidos y muy buenos goles, pero sin duda de lo que más se habló fue lo que pasó entre el Caen y el Lyon y no necesariamente por los goles hechos en el estadio Michel d'Ornano.

Resulta que durante el partido, una pareja disfrutaba de lo que sucedía en el campo de juego mientras tomaba un baño en un jacuzzi ubicado a ras de cancha cerca a uno de los banderines del córner. Todo eso acompañado de un buen champagne.

Se trata de una campaña publicitaria que realizó el propio club junto con la cadena de hoteles y spa 'Thalazur'. Consistía en un sorteo lanzado en las redes sociales en donde los hinchas tenían la posibilidad de participar y ganar.

🏖 Regarder un match de football dans un jacuzzi? C’est désormais possible avec @Thalazur et le @SMCaen 🏊‍♂️



👉 RT + Follow @SMCaen et @Thalazur pour participer au tirage au sort.



🎁 2 mi-temps de #SMCOL dans un jacuzzi.



🍀 Résultat jeudi à 16h. #SMCaen #TeamSMC pic.twitter.com/rDkPwTvG7x