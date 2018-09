Antoine Griezmann y la razón por la que rechazó al Barcelona y decidió quedarse en el Atlético Madrid

Tras culminar la temporada pasada, Antoine Griezmann tuvo una importante oferta del Barcelona, la misma que analizó durante varias semanas, pero que finalmente terminó rechazando para quedarse en el Atlético Madrid.

Según el 'Principito', su decisión respalda el buen trabajo del club 'colchonero' a nivel dirigencial y el aporte de Diego Simeone como entrenador.

“Decir no al Barcelona da grandeza al Atlético, al 'Cholo' Simeone, a mis compañeros. Confío en ellos y nos aportamos mucho", dijo el artillero francés, quien dijo estar sorprendido porque ningún compatriota suyo está nominado al premio The Best.

Asimismo, 'Grizi' se defendió de las críticas que generó el anunció de su permanencia en el Atlético Madrid a través de un documental titulada "La Decisión", que se transmitió en televisión española.

“Sabía que habría comentarios buenos y malos porque era algo nuevo. Pero es algo que quería enseñar y demostrar que no era tan fácil como elegir un chicle: quiero este o este. No es así. Era algo muy importante, es una decisión para tu futuro. No miras solamente un año, lo haces pensando en cuatro o cinco, valoras tu futuro, que es algo muy importante”, agregó el delantero.

Este martes Griezmann será titular en el partido que sostendrá el 'Atleti' frente al AS Mónaco por la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League.

EL DATO

Griezmann tiene contrato hasta el 2023 y su salario es de 23 millones de euros por temporada.