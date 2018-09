Raúl Ruidíaz: “Estuve esperando esto por mucho tiempo”

Después del doblete que marcó en la última jornada del Seattle Sounders, Raúl Ruidíaz confesó que antes de llegar a la MLS soñó con este gran momento, al que indica que se da gracias a la unión y compañerismo que encontró en el ‘rave green’.

"He estado esperando esto por mucho tiempo... La verdad es que estoy realmente sorprendido por todo esto. El esfuerzo es más que solo un grupo, somos una familia y es por eso que todo sale excelente", enfatizó el delantero peruano.

Pero no fue todo pues uno de sus compañeros, Stefan Frei, llenó de elogios a Ruidíaz. "Es un ganador. Es letal arriba y lo mostró nuevamente, y es realmente agradable que juegue para nosotros", declaró el portero.

Otro de los incentivos de la ‘Pulga’ Ruidíaz es el apoyo que recibe del club y afición, que a través de sus redes sociales dedicó un video al equipo por los 9 partidos ganados de forma consecutiva, con la bandera peruana en la imagen del exUniversitario.

AND THE TRAIN KEEPS ROLLING! 🚂⚽️ pic.twitter.com/Cb3MzPl8zF