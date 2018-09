Jugadores de PSV deberán de cumplir este requisito para pedir a Lionel Messi su camiseta

El conjunto de PSV tendrá un duro reto esta mañana al visitar España. Tendrá que revalidar sus fuerzas para el partido contra el FC Barcelona por la primera fecha del Grupo B correspondiente a la UEFA Champions League.

El entrenador holandés del ex equipo de Jefferson Farfán, Mark Van Bommel, indicó el gran requisito para que sus dirigidos tengan la posibilidad de solicitarle al astro argentino, Lionel Messi, un intercambio de camisetas.

"Si obtenemos una victoria o un buen resultado, no me importa si luchan por la camiseta de Messi. Eso es parte de ser un profesional, de estar siempre concentrado. Sé que le pedirán la camisa, pero no deberían hacerlo en el descanso", indicó el ex seleccionado de la Naranja Mecánica en la previa del duelo que se llevará a cabo este martes.

Van Bommel - ex jugador del FC Barcelona - pidió a su plantel estar concentrados los 90 minutos del juego debido a la envergadura del rival. Resaltó el nivel de Messi, a quién tuvo como compañero en el año 2005. "Solo Leo permanece en el equipo desde mi último año aquí. Fue en 2005 y se podía ver que sería uno de los mejores. Creo que sigue siendo el mejor del mundo a pesar de no ganar el Balón de Oro", explicó.

EL DATO

Barcelona y PSV comparten grupo con Inter de Milán y Tottenham Hotspur: este grupo es denominado como el "Grupo de la Muerte".