FIFA suspendió de por vida a varios ex dirigentes EEUU y CONCACAF

La cámara adjudicataria del Comité de Ética independiente de la FIFA ha suspendido de por vida de todas las actividades relacionadas con el fútbol, a nivel nacional e internacional, a varios exdirigentes de Estados Unidos y de la CONCACAF.

Según informó la FIFA en un comunicado emitido este miércoles, los suspendidos son Aaron Davidson, expresidente de la junta de la Liga de Fútbol de América del Norte (NASL) y de Traffic Sports USA, una compañía de mercadotecnia deportivo; Costas Takkas, exfuncionario de la CONCACAF y agregado al expresidente de ese organismo Jeffrey Webb; y Miguel Trujillo, exagente de partidos de la FIFA y propietario de empresas de consultoría deportiva.

La investigación contra Davidson comenzó el 28 de mayo de 2015 tras un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos de un día antes.

El 20 de octubre de 2016 se declaró culpable de un cargo de conspiración de crimen organizado y otro de fraude electrónico. Su declaración de culpabilidad se refería, entre otras cuestiones, a planes en los que ofrecía sobornos a cambio de asegurar contratos para los medios y los derechos de comercialización de los torneos de fútbol.

El caso de Takkas empezó el 27 de mayo de 2015, fundamentado, entre otras cosas, en un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitido ese mismo día.

La investigación contra Trujillo empezó el 6 de abril de 2016 según, entre otras cuestiones, un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitido el 8 de marzo de 2016.