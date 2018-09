Gianni Infantino criticó al premio "The Best" por no incluir a jugadores franceses

La presentación de los 'Premios The Best' está confirmada para desarrollarse en el Londres este año, premiando a los jugadores más destacados que se dieron íntegros por el deporte más bonito del mundo según comentan los fanáticos. Todo camina de forma correcta para esa fabulosa celebración, pero hay una persona muy importante que siente malestar debido a que 'no entiende cómo no hay un francés campeón del mundo entre los nominados'.

Gianni Infantino es el presidente de la FIFA, tiene la responsabilidad de explicar cada detalle que viene reflejado al entorno del ente principal en el fútbol mundial. Por eso mismo cuando se le preguntó por la ausencia de los futbolistas con nacionalidad francesa en el 'Premio The Best', solo atinó a responder con unas palabras bastantes críticas enfocadas en el jurado elector.

"Me sorprendió, es cierto. La votación es 25% de los capitanes de las selecciones afiliadas a la FIFA, 25% de los entrenadores, 25% de los periodistas y 25% del voto del público. Quizás la gente pensó que Francia ya era campeona del mundo y tenían que votar a otra persona", respondió Infantino cuando se le remarcó el detalle de excluir a jugadores que han marcado época en todo el mundo.

Por eso sostuvo como palabra final su posición más personal como hombre de fútbol: "Ha habido algunos jugadores franceses que han hecho una Copa del Mundo excepcional. La ausencia de un finalista francés al premio The Best demuestra que Francia ganó en equipo, ese habla bien de Didier Deschamps y de todos sus jugadores". Sobre su preferencia entre Luka Modric, Mohamed Salah y Cristiano Ronaldo, no tuvo respuesta.

EL DATO:

Gianni Infantino fue elegido como Presidente de la FIFA el: viernes 26 de febrero de 2016.

