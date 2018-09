Julen Lopetegui dejó atrás el triunfo ante la Roma y va por la Liga Santander

La Champions League es cosa del pasado, almenos por ahora. Julen Lopetegui, director técnico del Real Madrid, afirmó en rueda de prensa que el partido ante el Espanyol por la Liga Santander (se jugará mañana en el Santiago Bernabéu desde la 1:45 pm en horario peruano) será exigente. Además, alista algunos cambios en el once titular para darle descanso a los que vienen jugando desde inicio de la temporada de manera seguida.

"Va a ser un partido muy exigente, no tengo ninguna duda. El Espanyol es un equipo muy mejorado y completo en muchas situaciones del juego, que ha preparado el partido a conciencia toda la semana. Tiene un gran entrenador. Es el partido más exigente de los que hemos tenido en el Bernabéu", fueron las primeras palabras de Julen Lopetegui, ex entrenador de la Selección de España.

Las rotaciones es algo que no volverán "loco" a Julen Lopetegui. Entiende que su plantel es amplio y, aunque solo se ha confirmado la baja de Daniel Carvajal, sabe que es hora de hacer algunos cambios en el once titular para darle más rodaje a los futbolistas que no han tenido muchos minutos desde que empezó la temporada. ¿Llegó el momento de Vinícius Junior?

"Intentamos tomar las mejores decisiones para el equipo en cada partido, sabiendo que el fondo de armario será utilizado cada semana. Lo afrontamos partido a partido, buscando siempre las mejores decisiones para encarar el rival teniendo en cuenta el desgaste y cómo recuperamos. Con siete partidos en poco tiempo tiene más lógica. El fútbol no es un once titular, cada partido juegan 14 y en una plantilla que lo quiere ganar todo, todos los jugadores son importantes y van a poner en práctica como sentimos el fútbol", dijo al respecto.

Julen Lopetegui es consciente de que hoy en día el Real Madrid solo piensa en hacer un buen papel en el partido de mañana. Muchos elogiaron al equipo por su contundencia ante la Roma el pasado miércoles por la Champions League. Sin embargo, el estratega español confesó que su equipo no vive de la crítica, sea buena o mala.

"No vivimos de la crítica, sea buena o mala, vivimos de nuestros análisis y el equipo hizo un buen partido. Cuando lo vuelves a ver, ves cosas a corregir para crecer. El partido ya pasó, es historia y el importante, el que nos obliga a seguir en esa línea, es el del Espanyol", finalizó.