¿Qué le preocupa tanto a Ernesto Valverde en Barcelona? [VIDEO]

Ernesto Valverde, director técnico de Barcelona, es consciente del buen momento que está viviendo su equipo. En lo que va de la temporada, han jugado cuatro partidos de Liga Santander y uno de Champions League. En total cinco. Y en los cinco consiguieron todos los puntos posibles. Sin embargo, hay un factor que le está preocupando bastante y es lo fácil que le han llegado al gol en los últimos partidos de la liga española.

"El gol encajado ante la Real (Sociedad) no me preocupa tanto porque viene de un rebote y eso puede ocurrir, no se puede controlar, pero me preocupa más el gol ante el Huesca, por la manera en que llegó, tras una posesión larga. El de la Real, tras colgar un balón, no es lo mismo", fueron las primeras palabras de Ernesto Valverde al respecto. No caben dudas de que se le notó preocupado por ese tema.

A pesar de esto, Valverde no se achica ante las críticas que le llegaron por el tema en mención. Es consciente de que con trabajo y sacrificio todo podrá mejorar y aseguró que lo hicieron ante el PSV ya que no recuerda una buena opción clara que le haya hecho el conjunto holandés en el Camp Nou a su equipo por la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League.

"A mí todo me parece bien, no tengo mucho que decir, nosotros intentamos ganar y jugar bien, no es tan sencillo como la gente piensa, sé lo que la gente piensa en los equipos grandes. Tienes tres minutos que no dominas, pero 87 sí. El otro día no recuerdo una opción clara del PSV", fueron las últimas palabras de Ernesto Valverde, director técnico del cuadro culé.

Barcelona juega el día de mañana ante el Girona por la quinta fecha de la Liga Santander.

